Kremlin'den yeni açıklamalar

Sivil kayıpların önlenmesine uygun operasyon yürütüldüğünü belirten Kremlin ayrıca Putin'in operasyonun başında Savunma Bakanlığı'na, kalabalığın olduğu şehir merkezlerine yaklaşmaktan kaçınmasını emrettiğini belirtti.

Kremlin "Rusya'nın operasyonu belirtilen zaman çerçevesinde ilerlemektedir" açıklamasında bulunurken operasyona yönelik herhangi bir bitiş tarihi vermedi.