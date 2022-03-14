Rusya ve Ukrayna heyetleri yeniden masada!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 19. gününde sürerken Rus ve Ukrayna heyetleri video konferans yöntemiyle 4. kez bir araya geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 4. tur müzakere görüşmelerinin devam ettiğini, iletişimin zor olduğunu ancak sürdüğünü söyledi.

Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taraflar pozisyonlarını aktif olarak ifade ediyor. İletişim zor ancak yapılıyor. Anlaşmazlığın nedeni çok farklı siyasi sistemler. Ukrayna özgür diyalogun ve uzlaşmanın olduğu bir toplumdur. Rusya ise toplumunu ültimatomla bastırır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.

MÜZAKERE ÖNCESİ OLUMLU AÇIKLAMALAR

Diğer yandan dün açıklamalarda bulunan Ukraynalı müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" dedi.

Rus delegasyonu, Ukrayna ile müzakerelerin başladığından beri önemli bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta Türkiye arabuluculuğu ile ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmeden net bir karar çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ertesi günü yaptığı açıklamada "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişiklik var" demişti.

Son olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 7 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.