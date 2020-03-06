İHA

Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye koronavirüs sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.

Kopenhag kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Danimarka hükümeti, koronavirüse karşı önlem olarak bazı kararlar aldı. Yetkililer, bin ve üzeri kişinin yer alacağı etkinliklerin ertelenmesi, iptal edilmesi ya da seyircisiz yapılması gerektiğini bildirdi.

Bu kararlar neticesinde; Horsens, Başakşehir ve Randers'a karşı sahamızda oynanacak maçlara seyirci alınmayacaktır. Satılan biletlerle ilgili yakın zamanda bilgi verilecektir."