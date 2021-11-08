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Deprem kentin bir çok bölgesinden hissedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." dedi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı. Merkez üssü Konya Meram.