İddianamede, önemli beyanlar içeren tanık, gizli tanık ve sanık ifadelerine yer verildi. İddianameye göre; soruşturma kapsamında alınan ifadelerde özetle şu değerlendirmelere yer verildi:
BAŞKALDIRI TALİMATI VERİLDİ
PKK/KCK silahlı terör örgütünün kendisini örgütlediği, en geniş halk kesimi siyasi parti içerisinde bulunan tabanından oluşturduğu ve serhildan/başkaldırı eylemlerinin Kandil üst yönetiminin yönlendirmesi ve talimatları ile verildiği belirlendi.
HAK ARAYIŞI İZLENİMİ VERİLDİ
Eylemlere destek oluşturmak adına demokratik bir hak arayışı olduğu izlenimi yaratıldı. Sözde Rojova-Kobani devrimi kazanımlarını ülkemizde oluşturmak ve özerklik ilan etmek adına, 6-8 Ekim Kobani olaylarının bahane edildi. Eylemler ile ilgili sürekli olarak örgüt üst yönetimi tarafından talimat-çağrı ve açıklamalar yapıldı.
DEMİRTAŞ’A TALİMAT VERİLDİ
Örgüt üst yönetimi tarafından örgüte müzahir kitleyi hareket geçirmek ve eylemlerin şiddet eylemlerine dönüşmesini sağlamak adına, Kandil alanında devam eden zindan konferansı sırasında firari şüpheli Abbas kod Duran Kalkan’ın talimatıyla soruşturma kapsamında firari şüpheli olan Kamuran Yüksek aracılığı ile Selahattin Demirtaş’a talimatlar verildi.
Örgüt üst yönetimi tarafından verilen talimat ile ilgili Demirtaş tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde Kobani sınırında 'Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarih ittifakı da tarih birliği de oluşturma fırsatımız olsun' şeklideki talimat içerikli açıklamayı yaptı.
MYK ÜYELERİNİN ÇAĞRISI EYLEMLERİ ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRDÜ
Açıklama sonrası HDP-MYK üyeleri tarafından, terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren ANF ve FIRATNEWS isimli haber siteleri, sosyal medya ve resmi internet sayfalarından terör örgütüne müzahir kitleye ulaşmak adına çağrı ve açıklamalar yapıldı. Siyasi yapılar içerisinde faaliyet gösteren şahıslar tarafından yapılan çağrılar sonrası eylemler serhildan/başkaldırı şiddet eylemlerine dönüştü.
GİZLİ TANIK MAHİR: MYK KARAR ALDIRILDI
İddianamede, gizli tanık Mahir ise ifadesinde özetle şunları anlattı: 'Eylül 2014 sonlarına doğru örgütün talimatları doğrultusunda KCK Türkiye sözcülüğü Demirtaş ile görüşerek, halkın Kobani’ye güçlü şekilde sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istedi. Tam bu sıralarda Demirtaş ve beraberindeki heyet Kobani’yi ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde sınıra yakın bölgede KCK Türkiye sözcülüğünde bulunan Mazhar Öztürk, Cihan Ekin ve Ferhat Aksu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, adı geçen KCK Türkiye sözcüleri, Selahattin Demirtaş’tan, Kobani’nin savunulması, sahiplenilmesi ve destek verilmesi adına başta Kürt ve tüm Türkiye halklarının seferberlik ruhuyla sokaklara, alanlara çıkmasını, Kobani’ye destek vermesini, bunun için topyekün direnişe geçmeleri yönünde çağrı yapması gerektiğini belirterek bu yönünde talimat verdiler. Bu açıklamadan yaklaşık bir hafta sonra KCK Türkiye örgütü sokak eylemlerini zayıf ve yetersiz gördüğünden daha büyük çıkış-hamle yapma ihtiyacı duyuyordu. Mevcut sokak eylemlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla KCK Türkiye sözcülüğü o dönem yapılan HDP MYK toplantısına katıldı. Bu toplantıda, MYK’ya karar aldırıldı. 6 Ekim 2014’de daha MYK toplantısı devam ederken acil yazılı bir çağrıda bulundu.'
ŞÜPHELİ ESKİ VEKİL BİNİCİ: ÖLÜMLER PKK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ
İddianamenin tutuklu şüphelileri arasında bulunan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici ise ifadesinde, Kobani eylemleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Binici’nin ifadesi şöyle:
“Kobani olayları olarak bilinen ve ölüm olaylarının yaşandığı eylemlerin demokratik bir hak olmadığını tam aksine şiddet eylemleri olduğunu söyleyebilirim. Ben şiddetin her türlüsüne karşı duran bir kişiliğe sahibim. Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştirilen eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yapılan açıklamalar talimatlar ve çağrılarda bunu göstermektedir…”
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