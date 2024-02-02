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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı

        Son dakika haberi Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı

        Santa Maria Kilisesinde bir vatandaşın hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 25 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:26
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        Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

        Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

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