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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, enerji fiyatlarındaki artışlar sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum." dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NI DA ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Ekim'de dolar kurundaki artış ve TCMB'de görevden alınan Para Politikası Kurulu üyelerinin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.