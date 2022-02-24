Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat başlattığını duyurmasını ardından Rus güçlerinin Kiev'e geldiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Tansiyonunun yükselmesi üzerine Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.