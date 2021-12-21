TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Lig Radyo'ya Kenan Koçak ile Fenerbahçe iddiaları için açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor. Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, Kenan Koçak ile çalışmaya devam edeceğiz. Konu kapansın lütfen" ifadelerini kullandı.

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