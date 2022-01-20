Kartal'da hemşireye silahlı saldırı!

Son dakika haberler: Kartal'da görevli hemşire Ömür Erez öldürüldü! Hemşire Ömür Erez kimdir, nasıl ve neden öldü? Katili Rahmi Uygun yakalandı... - Günün Haberleri

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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Show Haber’den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, Erez'i katleden Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalandı.

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Caninin emniyetteki ilk ifadesinde, hemşire Ömür Erez ile iki yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını ve bir yıl önce de ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Sorgusunda, ayrılmadan önceki dönemde Ömür Erez'e bir miktar borç para verdiğini, geri istediğinde de alamadığını iddia eden katil zanlısı, arkadaşı Musa T. ile kiraladığı otomobille İstanbul'a geldiğini ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı kaydedildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in şüpheli Rahmi Uygun tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Yapılan ilk araştırma ve tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."

KORKUNÇ CİNAYETE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kartal’daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz Ömür Erez’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor, vicdanımıza sığmıyor. Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Bizi yaşatmak için gecesini gündüzüne katanların, yaşam haklarının katledildiği bir düzenle karşı karşıyayız. Artık kınamaktan öteye geçerek acilen gerekli yasal önlemlerin alınma zamanıdır. Hemşire Ömür Erez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."