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Danıştay’ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili dava sonuçlandı. Verilen kararla, Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı.

Karar öncesinde ve sonrasında da sosyal medyada Ayasofya paylaşımları yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın kararından kısa süre önce sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız" mesajını paylaştı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra da, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir mesaj daha paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, "Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı" paylaşımı yaptı.