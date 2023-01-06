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Haberler İş-Yaşam Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de! Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri ile maden işçilerinin ikramiye ödemeleri tarihleri belli oldu

Giriş: 06.01.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de! Son Dakika Haberleri
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de
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6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.

Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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