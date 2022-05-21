İstanbul'da dehşet! Kadın diş hekimi öldürüldü!

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki Şeyma Biran'a (64) ait muayenehanede kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre dün gece saatlerinde, iddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Muayenehanesinde kanlar içinde yatan Birkan'ın, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Biran'ın cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller emniyete götürüldü. Diş hekiminin, boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi. Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.