Son dakika: İstanbul'da suya zam! İstanbul'da su ne kadar oldu?

HABERTURK.COM / AA

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Kurul gündeminin ilk maddesinde su zammı görüşüldü. Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ Yönetim Kurulunun Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulduğunu söyledi.

Ayrıca İSKİ’nin "İnsani Su Hakkı"nı kaldırarak, konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yaptığını belirten Erdöl, "Böylece 1 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz. AK Parti ve MHP Grubu olarak yürürlükte olan tarifelere 2021 yılı Yeniden Değerleme oranı olan yüzde 36,20'ya göre belirlenmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62’lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti.

"İSKİ BATSIN DİYOR ARKADAŞLAR"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da, İSKİ’nin maliyet giderlerinin bu yıl yüksek oranda arttığını öne sürerek, Cumhur İttifakı’nın teklifini eleştirdi.

Getirilen teklifin "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Balyalı, "AK Parti fiili olarak birinci kademe konut fiyatında indirim teklif ediyor. Bunun anlamı şudur. Bugünkü ekonomik koşullar içerisinde ‘İSKİ batsın’ diyor arkadaşlar." şeklinde konuştu.

Sayıştay’ın yıllardır İSKİ’ye atık su ve içme sularının hesaplanmasıyla ilgili eleştirileri bulunduğunu belirten Balyalı, İSKİ’nin de su ve atık su maliyetlerini hesaplayarak bir tarife teklifi hazırladığını aktardı.

CHP’nin, İSKİ’den geldiği şekliyle oylanmasını içeren teklifi, oy çokluğu ile reddedilirken, Cumhur İttifakı'nın teklifi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ TARİFE

AK Parti ve MHP’nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1. Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi.

Öte yandan İSKİ tarafından geçtiğimiz ekim ayında kaldırılan her 2,5 metreküp için 0,5 metreküp ücretsiz su verilmesini içeren "İnsani Su Hakkı" mecliste yeniden kabul edildi.