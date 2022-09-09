İstanbul'da daha önce çeşitli tarihlerde Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Küçükçekmece, Acıbadem gibi bölgelerde meydana gelen metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi.
Avcılar'daki Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada, 89 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılarda 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla, Avcılar Murat Kölük Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Özel Birinci Hastanesi, Avcılar Hospital, Avcılar Medicana Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Özel Florya Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çapa Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Fotoğraf: AA
ÜST GEÇİTLERDE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ve diğer metrobüs duraklarına ulaşmaya çalıştı.
Foto: DHA
Kaza nedeniyle başka metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.
Fotoğraf: AA
YOLCULAR, BARİYERLERİN ALTINDAN D100 KARA YOLUNA GİRDİ
Metrobüslerden inerek yürüyen vatandaşların bazıları, bariyerlerin altından ve üstünden geçerek D100 (E5) kara yoluna girdi.
FOTOĞRAF: İHA
Vatandaşların karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşaması üzerine polis ekipleri, zaman zaman kara yolundaki araç trafiğini durdurarak yayaların geçişine yardımcı oldu.
Fotoğraf: AA
OTOBÜS VE METRO DURAKLARINDA KALABALIKLAR OLUŞTU
Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, alternatif güzergahlara yönelince metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıklarının oluştuğu görüldü.
Foto: DHA
DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER
Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı. Kaza sonrası yolcular metrobüsten inerek yürüdü. Yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik akışı bazı noktalarda durdu. Yürüyen bir yolcu, “Kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir yoğunluk var. İnsanları otobüslerden dışarı çıkarmıyorlar. Tehlikeli olduğu için. Sefaköy'den beri yürüyorum. 2 kilometreye yakındır yürüyorum" dedi. 2 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir başka kişi de, “2 buçuk saattir yoldayım. Yol açık dediler. Ancak buraya kadar gelebildik. Beşyoldayım ileriye gidermiyorum." diye konuştu.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun birçok noktasında, trafik kilitlenme noktasına geldi. Bazı sürücüler, kontak kapattı, kimisi korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşlar da D-100 kara yolundan saatlerce yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.
FOTOĞRAF: AA
İLÇE BELEDİYELERİ YOLDA KALAN VATANDAŞLAR İÇİN SEFERLER DÜZENLEDİ
Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Başakşehir belediyeleri, servis araçlarıyla yollarda mağdur vatandaşları evlerine ulaştırdı.
FOTOĞRAF: DHA
Kaza yapan araçların yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çekilmesi üzerine metrobüs seferleri normale döndü.
Foto: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun."
FOTOĞRAF: DHA
İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.
FOTOĞRAF: AA
İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
FOTOĞRAF: AA
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle yolda mahsur kalan Fatih Akarsu, AA muhabirine, saat 19.00 gibi işten çıktığını belirterek, uzun bir süredir yürüdüğünü ve Zeytinburnu'na ulaşmaya çalıştığını söyledi. Akarsu, kaza nedeniyle yollarda kalan insanların perişan durumda olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.
FOTOĞRAF: İHA
Olayın görgü tanıklarından Nadir Akın Özyıldırım ise olay sırasında bir kafede oturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:
FOTOĞRAF. İHA
"Önce bir metrobüs kaydı ve bariyere girdi. Daha sonra karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya güm diye bir ses geldi. Bomba gibi bir sesti, direkt olay yerine koştum. İnsanlar kendilerini dışarıya attı. Bağıran, kendini dışarı atan, camı kıran mı dersin ödümüz koptu. Sonra yardıma gittim, iki kişiyi çıkardım. Biri şoför diğeri de camdan atlamaya çalışan bir kişiydi. İkisini de çıkardım. Şoförü çıkarırken koluma da bir demir geldi, ben de yaralandım. Şoför şoktaydı, bacakları sıkışmıştı. Daha sonra insanlar inip, yolda yürümeye başlayınca trafik durdu."
FOTOĞRAF: AA
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