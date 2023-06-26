DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum.Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."