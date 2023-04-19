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Son dakika haberi İstanbul'da hastanede sıcak su kazanı patladı!

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Giriş: 19.04.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da hastanede sıcak su kazanı patladı!
AA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangında, binada hasar oluştu.

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