Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
İstanbul'da, otomobiliyle seyir halindeyken, cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan ve ağır yaralanan 22 yaşındaki Fırat Öncü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
İstanbul Kağıthane'de, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi´nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fırat Öncü (22), otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
BAŞINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öncü´nün başına isabet etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Fırat Öncü, yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Fırat Öncü, bugün Alibeyköy Gasilhanesi´nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı´nda toprağa verilecek.