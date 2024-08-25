İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sredına isimli tankerin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Sredına isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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