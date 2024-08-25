Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

Fransız TF1 televizyonunun haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

Telegram, Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi. Fransız İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Nisan ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği demeçte "Herhangi birinden emir almaktansa başka bir yerde özgür olmayı tercih ederim" ifadeleri gündem olmuştu. Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalacağını söylemişti.

Durov'un Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip olduğu biliniyor.

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Rusya doğumlu Durov, Telegram'ı kardeşiyle birlikte 2013 yılında kurdu. Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etti.

PAVEL DUROV KİM VE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Telegram, her iki taraftan da savaş ve çatışmalara dair bilgilerin ana kaynağı haline geldi.

"TELEGRAM'DAKİ YASA DIŞI İÇERİKLER" İDDİASI

Telegram'ın artan popülaritesi, Fransa da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin güvenlik ve veri ihlali endişeleriyle ilgili incelemelerine yol açtı.

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Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.