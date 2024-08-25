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        Hamas, ateşkes teklifini reddetti

        ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını dile getiren Hamas hareketi, Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifi, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:30 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:30
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        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
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        Gözler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine çevrilmişti. Hamas'ın yeni ateşekes teklifini reddettiği öğrenildi.

        AA muhabirine konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, ara bulucu ülkeler olan Mısır ve Katar'ın Kahire'de bulunan Hamas heyetine yeni ateşkes teklifini ilettiğini söyledi.

        Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirten yetkili, şunları ifade etti:

        "Hamas, halkımızın en yüksek çıkarlarını gerçekleştirmek ve onlara yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla üzerinde (2 Temmuz'da) mutabakata varılan hususları uygulamaya hazır olduğunu teyit etti."

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        HAMAS, İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİNDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

        Herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini söyledi.

        İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü dile getiren yetkili, Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

        İSRAİL MÜZAKERE HEYETİ DE KAHİRE'DEN AYRILDI

        Öte yandan, İsrail medyası da müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye dönmek üzere buradan ayrıldığını yazdı.

        İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan İsrail heyeti, ülkeye döndü.

        "ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME KAYDEDİLME ŞANSI ZAYIFTI"

        Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire’deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı." ifadesine yer verildi.

        Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor." ifadesini kullandı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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