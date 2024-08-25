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        Haberler Dünya Elon Musk'tan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasına tepki | Dış Haberler

        Elon Musk'tan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasına tepki

        Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, dün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı. Durov'un gözaltına alınmasına tepki gösteren Musk, bunun özgürlük açısından bir tehdit olarak nitelendirdi ve Avrupa'daki sansür uygulamalarına dikkati çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:38
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        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
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        Telegram'ın kurucusu ve üst düzey yöneticisi Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına Elon Musk'tan tepki geldi.

        Dün akşam saatlerinde Fransa'da gözaltına alınan Durov'un neden gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı öne sürüldü.

        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
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        Sosyal medya platformu X, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, X hesabından Durov'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

        Durov'un gözaltına alınmasını "özgürlük" açısından bir tehdit olarak nitelendiren Musk, Avrupa’daki sansür uygulamalarına dikkati çekti.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Avrupa'da 2030 yılında bir paylaşımı beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        Musk bir başka paylaşımında ise Pavel'in #FreePavel etiketiyle Pavel'in serbest bırakılması gerektiği mesajını verdi.

        RUMBLE'IN CEO'SU DA TEPKİ GÖSTERDİ

        Çevrimiçi video platformu Rumble'ın CEO'su Chris Pavloski de Durov'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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        Pavloski X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Biraz geç kaldım ama bunun iyi bir sebebi var: Avrupa'dan güvenli bir şekilde ayrıldım.

        Fransa, Rumble'ı tehdit etti ve şimdi de Telegram CEO'su Pavel Durov'u, iddiaya göre konuşmayı sansürlemediği gerekçesiyle tutuklayarak kırmızı çizgiyi aştı.

        Rumble bu davranışa tahammül etmeyecek ve evrensel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü için mücadele etmek için tüm yasal yolları kullanacaktır. Şu anda Fransa mahkemelerinde mücadeleye ediyoruz ve Pavel Durov'un derhal serbest bırakılmasını umuyoruz."

        Pavloski'nin paylaşımını alıntılayan Musk ise "Evet" yanıtını verdi.

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        #Elon Musk
        #Pavel Durov
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