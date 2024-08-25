Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözyaşları içinde veda ettiler | Son dakika haberleri

        Gözyaşları içinde veda ettiler

        Erzincan- Sivas kara yolu dün meydana gelen kazada 36 yaşındaki polis memuru Ömer Cihan, 31 yaşındaki Aysun Fatma ve oğulları 3 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetmişti. Genç aile gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Erzincan’da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ömer Cihan (36) ile eşi Aysun Fatma (31) ve çocukları Batuhan Cihan (3) memleketleri Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        • 2

          Kaza, dün Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Eren Kılıç yönetimindeki 04 T 0256 plakalı taksi ile eşya yüklü 71 ACY 330 plakalı TIR çarpıştı.

        • 3

          Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        • 4

          Sağlık ekipleri, hurdaya dönen taksinin sürücüsü Kılıç ile araçtaki Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Cihan ve Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli eşi Aysun Fatma Cihan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        • 5

          Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihan çiftinin çocukları Batuhan Cihan da kurtarılamadı.

        • 6

          ÇİFTİN KIRŞEHİR'E TAYİNLERİ ÇIKMIŞ

          Polis memuru Ömer Cihan ile eşi Aysun Fatma Cihan’ın Kırşehir’e tayinlerinin çıktığı belirlendi. Çift ile çocuklarının bu kente giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        • 7

          Polis memuru Ömer Cihan ve ailesinin cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Kırşehir'e getirildi. Ahievran Camisi’nde çift ile çocukları için cenaze namazı kılındı.

        • 8

          Cenazeye, Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ile Cihan ailesi, yakınları, polis meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        • 9

          İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömer ve Aysun Fatma Cihan çiftiyle oğulları Batuhan’ın cenazeleri, gözyaşları içinde Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        • 10

          Cenazede fenalaşan polis memuru Ömer Cihan'ın babası Ahmet Cihan, "Ciğerimizi yaktılar. Kuzularımı kaybettim. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Annesi Hekime Cihan ise "Benim canım kuzularımı kara topraklara bürümüşler" diyerek feryat etti.

        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Habertürk Anasayfa