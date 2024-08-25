Tuğçe Tayfur Aydın'dan Ferdi Tayfur açıklaması: Babama kırgınım
Nisan ayında babası Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı ile kavga eden Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili yeni açıklamada bulundu; "Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım"
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Tuğçe Tayfur Aydın, nisan ayında babası Ferdi Tayfur'ın basın danışmanı Şirin Gözalıcı ile kavga etmişti. Aydın, aylar sonra tartışmaya dair detayları anlattı.
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Tuğçe Tayfur Aydın, bazı sosyal medya kullanıcılarının kendisine; "Babanı üzme" gibi yorumlarda bulunması üzerine konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.
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36 yaşındaki müzisyen, fanlarına Şirin Gözalıcı'nın kendisiyle ilgili atıp tuttuğunu ileri sürerek karşılık verdiğini söyledi.
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"ŞİRİN GÖZALICI BU OLAYI KULLANARAK BABAMI DÂHİL ETTİ"
Tuğçe Tayfur Aydın, Şirin Gözalıcı için; "O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti" ifadelerini kullandı. Aydın, ayrıca bir kez daha o dönem her ne kadar Ferdi Tayfur kabul etmese de 78 yaşındaki şarkıcının; "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki paylaşımlarını Şirin Gözalıcı'nın yaptırdığını öne sürdü.
Ferdi Tayfur, nisan ayında paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip; "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yapmıştı.
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"BABAM BENİ HARCAMIŞ GİBİ OLDU"
Olanlardan dolayı babasının kendisinin yanında olmadığı için kırgın olduğunu söyleyen Tuğçe Tayfur Aydın; "Babam beni harcamış gibi oldu" dedi.
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