"ŞİRİN GÖZALICI BU OLAYI KULLANARAK BABAMI DÂHİL ETTİ"

Tuğçe Tayfur Aydın, Şirin Gözalıcı için; "O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti" ifadelerini kullandı. Aydın, ayrıca bir kez daha o dönem her ne kadar Ferdi Tayfur kabul etmese de 78 yaşındaki şarkıcının; "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki paylaşımlarını Şirin Gözalıcı'nın yaptırdığını öne sürdü.

Ferdi Tayfur, nisan ayında paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip; "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yapmıştı.