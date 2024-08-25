Fred sakatlıktan hat-trick'le döndü!
Fred sakatlıktan şov yaparak döndü! Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken Fred de müsabakaya ilk 11'de başladı; 64 dakikaya üç gol sığdırdı! Brezilyalı yıldız, profesyonel kariyerinin de ilk hat-trick'ini yapmış oldu
Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred, sakatlığını atlatmasının ardından bir döndü pir döndü.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönen Fred, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yla karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği açıklanmıştı.
GOL ANLARI
Fenerbahçe 15. dakikada sağ kanattan Tadic'le geldi. Tadic'in pasında Fred driblingle sürerek uzaktan harika bir şut çekti ve golü buldu.
61. dakikada Maximin sağ kanattan driblingle geldi. Savunma arkasında verdiği pasta Fred golü buldu.
64. dakikada Fenerbahçe'de Tadic'in savunma arkasına pasında Dzeko golü bulamadı. Kaleciden seken topla buluşan Fred kaleciden dönen topu tamamladı.
MAÇ SONUNDA TOPU DA ALDI
Hat-trick'ten sonra oyundan alınan Fred maç biter bitmez soluğu hakemlerin yanında aldı. Brezilyalı yıldız hat-trick geleneğine göre topu alıp soyunma odasının yolunu tutmak için hakemlere topu sordu.
Daha sonra Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski maç topunu alarak Fred'e götürdü. Brezilyalı yıldız saha içinde tebrikleri kabul etti.