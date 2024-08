REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk." dedi.

Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Savunma Sanayi İcra komitesinin 2024 yılı icra toplantısında kritik kararlar aldık. Çevik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Durmadan, dinlenmeden, engellere takılmadan koşturuyoruz. Donanmamızın caydırıcılığı daha artmıştır. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızı muhteşem eserin açılışıyla idrak ettik. Çukurova Uluslarası Havalimanımız gurur verici bir eser oldu. Hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz.

Ülkemizi ziyaret eden Katar Emiri ile özellikle Gazze'de katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuk. Filsitin Devlet Başkanı sayın Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ

Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar ormanlarımızın alev kırmızına bürünmesine neden oluyor. Orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımları attık. 27 uçak, 105 helikopter ile tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı yükselttik.

Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde kullanmaya başladık. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüz ile yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Muhalefetin çarpıtmalarına, iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla mücadele ettik. 15-19 tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edildi. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişat ile ilgili düzenli olarak bilgi aldım.

Sadece 15-19 tarihleri arasında hava araçlarımız bin 640 saat mesai yaptı. Tüm birimlerimizle tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık. Orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına günlerce mücadele ettiler. Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler.

Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve yangına müdahale etmektedir. Burada asıl eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimizin vatandaşın yanındadır. Aliyev'e buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İlham kardeşim yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bize uçağı göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini bitirdik.

15 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLALIM

Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kabine Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 4), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 5),Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 7), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 8), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 9), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (solda), Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 5), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 6), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 7), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 8), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 9) de yer aldı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.