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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Young Boys 11'i netleşiyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Young Boys 11'i netleşiyor

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:36
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        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

        • 2

          Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ediyor.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

        • 4

          Son maçta sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak.

        • 5

          Uruguaylı file bekçisinin oynayamaması durumunda Günay Güvenç görev yapacak.

        • 6

          Galatasaray'da savunmadaki eksikler de teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı mücadelede forma giyemeyecek.

        • 7

          Bu nedenle stoperde Victor Nelsson'un partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor. Beklerde ise Elias Jelert ve Derrick Köhn yer alacak.

        • 8

          Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira forma giyecek.

        • 9

          Kanatlarda Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü arasında tercih yapılacak.

        • 10

          Forvet arkasında Dries Mertens görev alacak. İleri uçta ise Mauro Icardi Galatasaray'ın gol ayağı olacak.

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