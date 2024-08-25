Galatasaray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
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Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ediyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
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Son maçta sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak.
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Uruguaylı file bekçisinin oynayamaması durumunda Günay Güvenç görev yapacak.
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Galatasaray'da savunmadaki eksikler de teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı mücadelede forma giyemeyecek.
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Bu nedenle stoperde Victor Nelsson'un partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor. Beklerde ise Elias Jelert ve Derrick Köhn yer alacak.
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Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira forma giyecek.
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Kanatlarda Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü arasında tercih yapılacak.
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Forvet arkasında Dries Mertens görev alacak. İleri uçta ise Mauro Icardi Galatasaray'ın gol ayağı olacak.