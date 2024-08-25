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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kapsamında Bitlis Ahlat'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Ezeli kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa da başarılı olamadılar. Şimdi istikbale yürüyoruz. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kapsamında Bitlis'te Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ahlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden ocağın ve otağın kurulduğu ilk yerlerdendir. Bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Burası Anadolu'daki tarihin yazılmasında daima pergelin sabit olduğu yerdir. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüşerek taşa ve toprağa işlediği hafıza devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Türkiye sadece mevcut nüfusundan ibaret değildir. Türkiye'nin nüfus varlığı sayılamayacak kadar güçlüdür.

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        "AHLAT FETİHLER VE FATİH'LER DOĞURAN BİR ŞEHİRDİR"

        Ahlat Malazgirt ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir. Ahlat fetihler ve Fatih'ler doğuran bir şehirdir. Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatır. Ahlat çalışmalarımız neticesinde küllerinden yeniden doğdu. Bin yıl önceden kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın sigortası oldu. Dayanışma tohumları öylesine kök saldı ki bin yıldır kardeşlik hukukumuzu bölmeye kimsenin gücü yetmedi.

        "BİZLER BU TOPRAKLARIN ASIL SAHİPLERİYİZ"

        Nice hain ve kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek ve bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geldik. Bugün de yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Milletimizin ezeli kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa da başarılı olamadılar. Şimdi istikbale yürüyoruz. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz ve kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. "

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        Fotoğraflar: AA

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