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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin ilk iki maçında 1'er galibiyet ve beraberlik alan iki takımın 4'er puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:55
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        Karşılaşma oynanıyor...
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEM: Turgut Doman

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Alikulov, Halil İbrahim, Mocsi, Papanikolaou, Muhammet Taha, Zeqiri, Varesanovic, Sowe, Olawoyin, Akintola

        YEDEKLER: Tarık, Seyfettin Anıl, Emrecan, Buljubasic, Hadziahmetovic, Oscar Francisco Garcia Quintela, Eray, Mithat, Micnhev, Habil

        TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

        YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Becao, Samet, Levent, Oğuz, Bartuğ, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, En Nesyri

        TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

        Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor.

        Rizespor ise ilk maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. 4 puanı bulunan Karadeniz ekibi, güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor.

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        MERT HAKAN VE OSAYI YOK!

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Osayi-Samuel de bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize kafilesine dahil edilmedi.

        LİGDE 45. RANDEVU

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

        RİZE'YE KARŞI SON 10 MAÇI KAZANDI

        Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe, 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

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