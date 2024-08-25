6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu

KREDİ KARTINDAN PARA ÇEKİP ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Öte yandan Emir'in erkek arkadaşı M.O'nun şüpheli konumunda olduğu ve arandığı öğrenildi.

Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O'nun Emir'in kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen aile avukatlarından Erol Bediz, şüphelilerin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.