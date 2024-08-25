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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu

        Mersin'de 6 gündür aranan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Devrim Emir'in cansız bedeni bulundu. Devrim öğretmenin erkek arkadaşı M.O'nun şüpheli konumunda olduğu ve arandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:49
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          Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

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          Alınan bilgiye göre, Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan matematik öğretmeni Devrim Emir'e (47) ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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          Başvuru üzerine Emir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Emir'in evinin karşısındaki yazlık daireden kötü koku gelmesi üzerine kapı vatandaşlar tarafından çilingir yardımıyla açıldı.

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          Evde hareketsiz halde bulunan bir kadın olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

          Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evdeki kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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          Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ölen kişinin, Devrim Emir olduğu tespit edildi.

          Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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          KREDİ KARTINDAN PARA ÇEKİP ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

          Öte yandan Emir'in erkek arkadaşı M.O'nun şüpheli konumunda olduğu ve arandığı öğrenildi.

          Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O'nun Emir'in kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

          Olay yerine gelen aile avukatlarından Erol Bediz, şüphelilerin araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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