Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor Futbol Christoph Daum: Futbolla dolu bir yaşam... - Futbol Haberleri

        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...

        Avrupa futbolundan Daum geçti... Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Daum'un başarılarla dolu kariyerinden öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğan Christoph Daum, Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı.

        • 2

          Türk futbolunda da önemli izler bırakan Daum, teknik direktörlük kariyerine Köln'de başladı. Almanya'da Köln dışında Stuttgart, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı. Christoph Daum, Avusturya'da Austria Wien, Belçika'da ise Club Brugge'da görev yaptı.

        • 3

          Stuttgart ile 1991-1992 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuna uzanan Daum, kırmızı-beyazlılarla ertesi sezon ise Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

        • 4

          Chrıstoph Daum'un Türkiye'deki ilk durağı Beşiktaş oldu.

        • 5

          Siyah-beyazlı ekip için Aralık 1993'te İstanbul'a gelen Chrıstopher Daum, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile tesisleri gezip ardından masaya oturmuştu.

        • 6

          Alman çalıştırıcı, Beşiktaş ile adım attığı Türkiye'de 7 kupa kazandı.

        • 7

          Daum, siyah-beyazlılarla 1'er Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

        • 8

          2002 yılında Austria Wien'in başına geçen Christoph Daum, Viyana temsilcisiyle Avusturya Bundesliga ve Avusturya Kupası'nı elde etti.

        • 9

          2003'te tekrar Türkiye'ye dönen Daum, bu kez Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe için kolları sıvadı.

        • 10

          Alman teknik adam, iki dönem (2003-2006, 2009-2010) çalıştırdığı sarı-lacivertli ekipte ise 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

        • 11

          Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1'er de Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kaldırdı.

        • 12

          2013'te yolu tekrar Türkiye'ye düşen Daum, bu kez Süper Lig'de Bursaspor'un başına geçti.

        • 13

          Alman çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekiple kupa kazanamadı.

        • 14

          Teknik adamlık kariyerinde son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Daum, bu serüveninin ardından emekliliğe ayrıldı.

        • 15

          Christoph Daum, her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getiriyordu. Alman teknik adam, ülkemize olan bağlılığını "Ben Türk dostu değil, yarı Türk'üm" sözleriyle ifade etmişti.

        • 16

          Daum'un Türkiye'ye olan sevgisinin bir göstergesi de maç seremonilerinde İstiklal Marşı'na eşlik etmesiydi.

        • 17

          Christoph Daum, geçen yıl Kasım ayında hazırlık maçı için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etmişti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından Daum'a, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edilmişti.

        • 18

          Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Alman eski çalıştırıcı, 70 yaşında hayata veda etti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Yurtta sel ve heyelan!
        Yurtta sel ve heyelan!
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum hayatını kaybetti
        Daum hayatını kaybetti
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Habertürk Anasayfa