Esenyurt'ta sitede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Esenyurt'ta sitede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

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Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı öğrenildi. DHA'nın haberine göre; çatışmada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...