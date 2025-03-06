İstanbul Bağcılar'da olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde bulunan berber dükkanında meydana geldi.

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DÜKKANI BİR HAFTA ÖNCE KURŞUNLADILAR DHA'daki habere ve iddiaya göre, Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.

MERMİLER VÜCUDUNA İSABET ETTİ Husumetli 2 kişi, berber dükkanına yine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Mehmet K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Mehmet K.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.