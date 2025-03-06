İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
İstanbul'da, berber dükkanı bulunan Mehmet K., husumetli olduğu kişilerin ikinci kez silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya karışan şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İstanbul Bağcılar'da olay, dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde bulunan berber dükkanında meydana geldi.
DÜKKANI BİR HAFTA ÖNCE KURŞUNLADILAR
DHA'daki habere ve iddiaya göre, Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.
MERMİLER VÜCUDUNA İSABET ETTİ
Husumetli 2 kişi, berber dükkanına yine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Mehmet K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet K.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.