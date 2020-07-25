Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yemeğinde çok önemli açıklamalar yaptı. NTV'ye konuşan Gümüşdağ, transferin gözdesi olan İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Mahmut'u da istedi, İrfan'ı da istedi ama hiçbirini göndermedik. Mahmut'a sormadık, bizimle olmak istediğini biliyorduk. Doğru bir karar verdiğimiz de ortada. İrfan Can'ı Sevilla takip ediyor. Aynı şeyi Cengiz'e de söylemiştik, 'Hayalini Avrupa'ya kur' dedik."
İRFAN CAN: AVRUPA İÇİN SÖZ VERDİM
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can ise şampiyonluk ve geleceği ile ilgili şunları söyledi: "3 senedir gidip gidip sonlarda veriyorduk şampiyonluğu. Başkan ile sezon başında sözleşme imzalarken, şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim diye söz vermiştim. Başkan da öyle bir şey olursa izin veririm demişti. İspanya Ligi'ni istiyorum. Hedefim o. İspanya'da oynadıktan sonra daha üst seviye takımlarda da oynamak isterim. İngiltere Ligi'ni kendime zor görüyordum tempolu diye ama sonra Burnley ile bir maç oynadık, daha kolay çalım yiyen oyuncular var. Benim için İspanya'nın daha uygun olduğunu düşünüyorum."
SEVILLA'YI HABERTÜRK DUYURMUŞTU
Habertürk Spor, 9 Temmuz'da Erhan Kaan Adıgüzel'in haberiyle İrfan Can'ın Sevilla ile anlaştığını duyurmuştu.
HASAN ALİ VE CLICHY SÖZLERİ
Öte yandan Gümüşdağ, sözleşmesi sona eren Gael Clichy ve Fenerbahçe'den ayrılacak olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili de şunları söyledi: Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen, Clichy'nin arkasına gelir. Clichy'yi gelmeden Galatasaray ve Fenerbahçe de istiyordu. Dediler ki, oyuncu başkan ile konuşmak, teknik direktör ile görüşmek, tesisleri görmek ve hedeflerinizi dinlemek istiyor dendi. Ben başkanlığımızda bununla karşılaşmadım."
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