İran'da seçim sandıklarını taşıyan helikopter düştü

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Ahmed Fedale kırsal bölgesinden Dezful ilçesine seçim sandığı taşıyan helikopter düştü.

Olayda sandıkların güvenliğini sağlamakla görevli bir polisin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

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