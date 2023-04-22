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Akar: Suriye ve Irak'ta 4 günde 21 terörist öldürüldü!

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, "3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde (Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde) etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu" diye konuştu

Giriş: 22.04.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 günde 21 terörist öldürüldü!
Akar: Suriye ve Irak'ta 4 günde 21 terörist öldürüldü!
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AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

AKAR: 4 GÜNDE 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde (Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde) etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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