Akar: Suriye ve Irak'ta 4 günde 21 terörist öldürüldü!

AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

AKAR: 4 GÜNDE 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde (Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde) etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu" diye konuştu.