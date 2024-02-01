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        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:49
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        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5.25'te sabit tuttu.

        BoE'den yapılan açıklamada Para Politikası Kurulu'nun söz konusu kararı 6'ya 3'lük çoğunluk oyuyla aldığı belirtildi. 2 üye faizin 25 baz puan artırılması gerektiğini savunurken 1 üye 25 baz puanlık indirime gidilmesi gerektiğini savundu.

        Böylece Ağustos 2008'den bu yana ilk kez farklı politika yapıcılar aynı toplantıda faiz oranlarının artırılması ve azaltılması yönünde oy kullandı.

        BoE Başkanı Andrew Bailey kararla ilgili olarak, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi.

        BoE, faiz oranlarının görünümüne ilişkin dilini yumuşatarak, daha kalıcı enflasyon baskısının ortaya çıkması halinde "daha fazla sıkılaştırma" gerekeceği uyarısını bıraktı ve "Banka Faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edeceğini" söyledi.

        BoE, önümüzdeki aylar için enflasyon tahminini düşürürken bile politikanın "yeterince uzun süre kısıtlayıcı" kalması gerektiğini yineledi. Ancak BoE'ye göre, ücretlerdeki kayda değer artış İngiltere'yi uzun vadede enflasyon baskısını artırma konusunda benzerlerinden ayırıyor.

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