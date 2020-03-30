Uluslararası Para Fonu'ndan ( IMF) 81 ülkenin mali yardım istediği belirtildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, ''Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi.

'AVRUPA AYDA YÜZDE 3 GSYH DÜŞÜŞÜ İLE KARŞI KARŞIYA'

IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu ayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

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