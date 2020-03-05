İdlib'de 1 asker şehit

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz" denildi. Valilik'in tweet'inde şehidin fotoğrafı da paylaşıldı.

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