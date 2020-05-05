AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Terör örgütüne katılımın da düzenlenen operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde düştüğünü açıklayan Çataklı, "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Çataklı, uyuşturucu ile mücadele konusunda atılan adımları da vurgulayarak, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır" dedi.

İsmail Çataklı, koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyadan provakatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında işlem yapıldığını bildirdi.