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        Haberler Gündem Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları gerçekleşti

        Son dakika haberi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan atama açıklaması!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:32
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        Bakan Yerlikaya'dan atama açıklaması!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları gerçekleşti.

        Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

        Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personelin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı. Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum."

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