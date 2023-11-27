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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin, kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-30” operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli’de, J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında

1 adet Keskin Nişancı Tüfeği,

4 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet G-3 piyade tüfeği,

1 adet PKM Makinalı Tüfek,

16 adet el bombası

6 adet Bomba Atar ve mühimmatı,

8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı,

155 mm.’lik OBÜS Top Mühimmatı,

31 adet Mayın/EYP ile patlayıcı madde,

120 kg amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan)

3.795 adet mühimmat, (7,62 mm, 5.56 mm, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları)

3 adet dürbün, 6 adet telsiz, 362 adet pil, 30 adet tüp ve çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-30” operasyonlarında;

6️⃣ ilde 6️⃣3️⃣ mağara, sığınak ve… pic.twitter.com/qTAYIWiIuB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 27, 2023

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."