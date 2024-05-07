Son dakika haberi Hamas heyeti Kahire'de

Hamas, ateşkes görüşmelerini takip edecek heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan Kahire'ye gitti.

Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail'in saldırganlığı devam ederse ateşkes olmayacak" diye konuştu.

El Hamdan, heyet Kahire’ye ulaştığı sırada Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaptığı açıklamada “İsrail’in Refah'ta askeri operasyon düzenlerse, garanti ederiz ki İsrail ordusunun çok zorlanacak” dedi.

“Top Netanyahu’da” diyen Hamas yetkilisi, kabul ettikleri ateşkesin taleplerini minimum düzeyde yansıttığını ifade etti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.