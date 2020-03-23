23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Bayrampaşa'da kendisini sokakta gürültü yapmaması için uyaran mahalle sakinlerine ateş açan ve bu sırada 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i vurarak öldürmekten aranan şüpheli Oktay C. yakalandı.
Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Kahallesi Selimiye caddesi Kıyı sokak üzerinde 2 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti; Mahallede gürültü yaptıkları için mahalle sakinleri ile tartışan Oktay C. ve yanında bulunan arkadaşları darp edileceklerini düşünerek olay yerinden kaçtı.
TEKRAR GELİP MAHALLE SAKİNLERİNE ATEŞ AÇTI
Ancak aradan bir saat geçtikten sonra geri dönen şüpheliler, bir otomobilin içinden halen sokakta olan mahalle sakinlerine doğru ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarlarken, bu sırada vücuduna mermi isabet eden 12 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti.
15 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI DA ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Oktay C. ile arkadaşı Selçuk I. gözaltına alındı. Oktay C.'nin daha önceden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı mahkeme tarafından da arandığı ortaya çıktı.
OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ DE DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Oktay C. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Selçuk I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de olayla ilgili olarak Furkan D.'nin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.
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