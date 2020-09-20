Gülay Uygun cinayete mi kurban gitti, intihar mı etti?

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın zanlısı Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü? Savcılık, soruşturmayı cinayet büroya verdi. Klasik otopside, Uygun’un başına tek bitişik atış yapıldığı belirlendi. Hem Gülay Uygun’un, hem de oğlu Ümitcan Uygun ve Baba Durak Uygun'un elinden swap örnekleri alındı. Gülay Uygun'un bindiği taksinin şoförü de ifade verdi.
Aleyna Çakır olayındaki 2. şüpheli ölümün ardından başlatılan soruşturma sürüyor... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın 3 Haziran’da Ankara Keçiören’de bir evde ölü bulunmasının ardından, bu defa da Aleyna Çakır soruşturmasının zanlısı olan Ümitcan Uygun’un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun, boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan Gülay Uygun'un, yurttaki kızları kötü yola düşürdüğü yönündeki iddialar sonrası ölü bulunması nedeniyle, savcılık hem intihar hem cinayet soruşturması yürütüyor.
TAKSİCİ: YALNIZDI BAĞLUM’A GİTMEK İSTEDİ
Sabah evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Gülay Uygun'un, yakınları tarafından cesedinin bulunduğu yere taksiyle gittiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan taksici, Uygun’un araca yalnız bindiğini, Bağlum semtine gitmek istediğini, elinde de beyaz poşet ya da çanta benzeri bir eşya olduğunu söyledi.
EŞİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ
Soruşturma kapsamında alınan diğer ifadelere göre; uygun daha sonra eşini arayarak, helallik istedi. Eşinin “neredesin” sorusu üzerine, daha önce Bağlum’da piknik yaptıkları alana yakın bir noktada olduğunu söyledi.. bölgeye giden eşi ve çocukları, Uygun’un cansız bedenini buldu...
TEK BİTİŞİK ATIŞ TESPİT EDİLDİ
Klasik otopside, Uygun’un başına tek bitişik atış yapıldığı belirlendi. Olay yerinde bulunan Astra Falcon Spaın marka 7.65 milimetre silah ve kapsül muhafaza altına alındı. Uygun’un elinden swap örnekleri alındı. Cep telefonu, HTS kayıtları,, olay yerinde bulunan sigara atıkları ve DNA örneği olabilecek materyaller de inceleniyor.
SWAP ÖRNEKLERİ ALINDI
Cinayet büroya verilen soruşturma kapsamında; Ümitcan Uygun, babası Durak Uygun ve akrabalarının da el swap örnekleri alındı...
İNTİHAR MEKTUBU İNCELENİYOR
Uygun’un ölmeden önce yazdığı belirtilen iki sayfalık not da inceleniyor. Mektubun kimin elinden çıktığının kesin olarak belirlenmesi için yazı incelemesi talimatı verildi. Bu kapsamda, Uygun’un daha önce yazdığı bazı dokümanlar da kıyaslama için muhafaza altına alındı.
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