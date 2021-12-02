Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçen sezon 24Erzincanspor'dan transfer edilen ve özellikle ikinci yarıda 11'e yerleştikten sonra formayı bırakmayan genç yıldızın mukavelesi 2026'ye kadar uzatıldı.

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna konuşan milli futbolcu "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de soru işareti yoktu en başından beri. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Öncelikle Fatih hocama da teşekkür etmek istiyorum ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün Nef Stadyumu'nda basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Kerem ile prensipte anlaştıklarını ve sözleşmesinde çıkış maddesinin bulunmadığını dile getirmişti.

Bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan 23 yaşındaki yıldız, 25 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.