Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Buruk, "Galatasaray'ın amacı her zaman kazanmaktır ve buradan kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bu çok önemli" dedi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Milot Rashica transferi hakkında da önemli açıklamalar yaptı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları Olimpija Ljubljana maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemine değinen Buruk, Olimpija Ljubljana maçında galibiyeti hedeflediklerini söyledi.
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"KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"
Genç teknik adam, maçla ilgili olarak, "Olimpija Ljubljana'nın ne kadar iyi, ne kadar istekli bir takım olduğunu biliyoruz. Albert Riera ile geçen sezonu 2 kupa kazanarak tamamladılar. Galatasaray'ın amacı her zaman kazanmaktır ve buradan kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Çok geç katılan oyuncular oldu ama onun haricindekiler hazır. Yarın oyuncularımın en iyi performansı vereceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bu çok önemli" ifadelerini kullandı.
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"KANAT TRANSFERİNDE ÖNCELİĞİMİZ RASHICA"
Buruk, kanat transferi için görüştükleri Milot Rashica hakkındaki soruya ise, "Rashica hem futbolcu hem de karakter olarak çok iyi bir oyuncu. Kanat transferinde ilk önceliğimiz Milot Rashica." yanıtını verdi.
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"ZAHA'YI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"
Okan Buruk, yeni transfer Zaha'nın maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak ise, "Zaha 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maç için bizden yavaş yavaş süre almaya başlayacağını düşünüyoruz. Çok fazla da hızlı bir şekilde riske etmek istemiyoruz. Doğru şekilde programlayarak onu takım içine katmak istiyoruz." dedi.
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"ICARDI OYNAYABİLECEK DURUMDA"
Arjantinli yıldız Icardi'nin maçta forma giyip giymeyeceği hakkında da konuşan Buruk, "İcardi, bize geç katılan oyunculardan biri. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
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