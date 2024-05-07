Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı!
İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Giriş: 07.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:29
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın oynanacağı Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecek.
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