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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı!

        İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:29
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        İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın oynanacağı Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecek.

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