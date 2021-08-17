Galatasaray'ın ligdeki ilk maçına Marcao'nun şiddeti damga vurdu... Brezilyalı futbolcunun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması ile ilgili Galatasaray yönetiminden flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, "Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet sadece dünkü olay değil, konunun geneliyle ilgili bir rapor hazırlayıp bugün bize iletecek. İdari bir ceza söz konusu. Kamuoyu müsterih olsun ki gereği yapılacaktır. Bugün %90 bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor! Böyle şeyler gecikmez" ifadelerini kullandı.

DÜN NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği müsabakada, sporseverler futbol sahalarında az rastlanır bir olaya şahitlik etti.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk attı.

Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne araya girerek gerginliğe son verirken, oldukça sinirli olduğu görülen Marcao güçlükle sakinleştirildi.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Brezilyalı futbolcu, eylemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilecek.