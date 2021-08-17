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8 MAÇ CEZA! Marcao'dan Kerem'e kafa ve yumruk! Spor yazarları ne dedi?

Marcao'dan Kerem'e kafa ve yumruk! Spor yazarları ne dedi?

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 63. dakikasında Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak kırmızı kart gördü. Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçında yaşananları değerlendirdi

17.08.2021 - 10:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: Haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Galatasaraylı Marcao verdi. Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. 

  • Sen; yani Fatih Terim… Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur.

  • İBRAHİM YILDIZ: Hakemin  Marcao’ya kırmızı kart göstermesi ne kadar doğru ise,  Fatih Terim’in yaptığı itiraz da o kadar yanlıştı.

  • Galatasaray Kulübü bu konu da mutlak bir karar alacaktır. Kınamak, ceza vermek, kadro dışı bırakmak gibi yaptırımları elbette yönetim verecektir. Ne karar verirlerse versinler. Spor kamuoyu bu olay karşısında bir tatmin edici bir eylem bekliyor.

  • Bu çirkin olayın üstü örtülürse, başta köklü bir eğitim kurumunun devamı olan Galatasaray olmak üzere tüm spor ailesi yara almış olur.

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